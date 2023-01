Bulderende Boeings van KLM maken plaats voor Airbus A350-vrachtvliegtuigen

KLM's vrachtmaatschappij Martinair vervangt vanaf 2026 haar oude Boeing 747-400's door vier nieuwe Airbus A350F's. Volgens de luchtvaartmaatschappij maken de stokoude Boeings een jaar eerder dan gepland plaats voor de moderne Airbussen, om zo KLM's verduurzaming te versnellen. Over het lawaai van Boeing 747's wordt ieder jaar het meest geklaagd door omwonenden van Schiphol. Het oudste exemplaar van Martinair is 32 jaar oud.

Omwonenden dienden overigens niet alleen bezwaar in tegen het geluid van de Boeings van KLM-Martinair. De grootste herrieschopper van 2021 was een Boeing 747-400 van Singapore Airlines Cargo, die tijdens een zomernacht onder andere inwoners van Amstelveen wakkerbulderde. Cijfers van 2022 zijn er nog niet.

In 2021 verdubbelde het aantal klachten over het kabaal van Boeing 747-vrachtvliegtuigen op Schiphol, ten opzichte van het jaar daarvoor. De top 20 van vluchten waarover het meest geklaagd werd, bestaat uitsluitend uit Boeing 747-400's.

KLM claimt door de aanschaf van de vier Airbus A350F's een afname van 40 procent CO2-uitstoot te kunnen waarmaken en 50 procent minder lawaai, in vergelijking met de Boeing 747's waarmee nu nog vracht wordt vervoerd. De eerste A350F wordt in het najaar van 2026 op Schiphol verwacht.

Bij KLM en haar dochtermaatschappijen worden de komende jaren veel meer Boeings vervangen door Airbussen. Vanaf eind dit jaar krijgen KLM en Transavia 100 nieuwe Airbus A321neo's en A320neo's. Die komen in de plaats van de huidige Boeing 737-vloot van de twee maatschappijen, waarmee voornamelijk binnen Europa wordt gevlogen.

