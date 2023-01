Alfred Schreuder ontslagen bij Ajax

De clubleiding maakte het besluit een halfuur na afloop van de de teleurstellend verlopen wedstrijd tegen Volendam bekend. Ook assistent Matthias Kaltenbach moet vertrekken.

Schreuder werd ruim een half jaar geleden aangesteld als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag. Zijn contract liep nog tot de zomer van 2024.

"Na drie wedstrijden in november hebben we ook geëvalueerd. Daar zijn toen een aantal aanpassingen uit voortgekomen. We dachten dat we een andere herstart zouden beleven na het WK", vertelde algemeen directeur Edwin van der Sar rond middernacht op de persconferentie.

(later meer)