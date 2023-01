Aalsmeerse handballers weer terug na indrukwekkend WK-avontuur: "Hele happening"

De handbalinternationals Jeffrey Boomhouwer en Samir Benghanem zijn weer terug bij hun club Aalsmeer. De afgelopen weken waren de twee handballers voor Oranje actief op het WK handbal in Zweden & Polen. We blikten met hen terug op hun ervaringen. "Het was een hele happening."

"Ik vond het heel indrukwekkend", vertelt Jeffrey Boomhouwer aan NH Sport. "Dit was de eerste keer dat ik actief was op een WK en voor mij persoonlijk betekende dit na een lange interlandloopbaan ook mijn laatste kunstje." Ook Samir Benghanem kijkt met een trots gevoel terug op zijn tijd met het Nederlands team. "We hebben geweldig als team gepresteerd. Zeker tegen Noorwegen. We verloren dan wel van de Noren, maar zeker niet kansloos. Dat gaf ons het gevoel dat we als Nederland op de goede weg zijn."

"We hadden wel verwacht dat we die eerste twee wedstrijden konden winnen", kijkt Boomhouwer terug op de overwinningen tegen Argentinië en Noord-Macedonië. "Alleen niet dat we beide duels ook met tien punten verschil zouden winnen. En tegen een topland als Noorwegen verliezen we gewoon nipt, daarmee laten we zien dat we dicht bij de top zitten." Na het Scandinavische land eindigde Nederland als tweede in de voorronde. In de eindronde kwam Oranje niet verder dan plek vier. Boomhouwer: "We hebben mooi handbal laten zien en ik denk dat we met de uiteindelijke veertiende plek tevreden mogen zijn." De laatste keer dat Nederland actief was op een mondiaal eindtoernooi was in 1961. "Alleen jammer dat de mensen thuis het alleen op Viaplay konden kijken en niet op het open net. Een groot verschil met Duitsland, waar ruim zes miljoen mensen keken.”

"Ik speelde nu tegen handballers die ik normaal gesproken alleen zie op tv als ik naar de Champions League van het handbal kijk", aldus Benghanem, die met Aalsmeer in de nationale competitie en in de BENE-League speelt. “Tegen Duitsland zit het hele stadion bomvol, dat zijn zo tienduizend handbalfans. In Nederland dromen we er al van als er duizend mensen komen kijken. Dat is niet te vergelijken met elkaar.”

Na 101 interlands vindt de 34-jarige Boomhouwer het genoeg en zet hij een punt achter zijn loopbaan bij Oranje. "Ik merk dat m'n lichaam er niet fitter op wordt. Plus ik heb een gezin met twee dochters. Verder wil ik me richten op mijn maatschappelijke carrière. Het is tijd voor een nieuwe generatie.” Dit seizoen keerde Boomhouwer terug in de Nederlandse competitie bij Aalsmeer na een avontuur van twaalf jaar in Duitsland. “Ik heb binnenkort een gesprek met de club om te praten over mijn toekomst. Er liggen mogelijkheden op trainersgebied, want ik heb mijn papieren en ik train al bij Aalsmeer een topsportteam."

"Presenteerblaadje"

Van stoppen wil Benghanem voorlopig nog niks weten. De 29-jarige cirkelspeler debuteerde in 2013 al voor Oranje. "Er komt wel een nieuwe generatie aan en daarvoor maak ik ook graag plek. Tenminste als ze beter zijn, want mijn plekje in de selectie geef ik ze niet op een presenteerblaadje. Dus zo lang ik het fysiek aan kan, blijf ik international."

Aalsmeer hervat op dinsdag 31 januari de BENE-League. In Limburg is Lions de tegenstander. En dat is de nummer twee op de ranglijst. Aalsmeer staat zelf op een derde plek na 22 speelrondes.