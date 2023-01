Jeffrey Boomhouwer belangrijk bij historische zege handbalmannen op WK

De handbalmannen zijn het eerste WK in 62 jaar begonnen met een overwinning op Argentinië. Jeffrey Boomhouwer uit Aalsmeer was belangrijk met twee treffers: 19-29. Samir Benghanem en Evert Kooijman deden ook mee.

Het WK in Polen en Zweden begon voor Oranje goed, want na twintig minuten was het gat zes punten: 7-13. Vooral aanvoerder Bobby Schagen blonk uit met drie identieke treffers voor de rust. De eerste van Boomhouwer viel voor de pauze.

In de tweede helft werd het gat vergroot naar zeven punten: 12-19, maar vochten de Zuid-Amerikanen zich terug tot 15-20. De 17-26 van doelman Bart Ravensbergen zorgde voor de bevrijding. Boomhouwer was na de rust ook nog trefzeker, waardoor het in 19-29 eindigde.

De eerstvolgende groepswedstrijd is zondagavond. Dan is vanaf 18.00 uur Noord-Macedonië de tegenstander in de poule.