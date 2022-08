Wai Wong assistent-trainer bij Nederlandse handbalmannen

Als speler was Wong jarenlang actief voor Aalsmeer en daarna speelde hij ook in Duitsland. In 2018 werd hij nog als speler landskampioen met Aalsmeer. Daarna stopte hij als speler en werd hij assistent van Bert Bouwer. Het trainersduo is uiterst succesvol. De afgelopen drie jaar werd Wong als assistent-trainer kampioen van Nederland met Aalsmeer.

Het is de bedoeling dat de inwoner van Muiden ook trainer wordt van Jong Oranje.