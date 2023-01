Noord-Hollandse connectie op WK handbal met Benghanem, Boomhouwer en Kooijman

Voor het eerst sinds 1961 is Oranje weer van de partij op een WK handbal. Met Samir Benghanem (Aalsmeer), Jeffrey Boomhouwer (Aalsmeer) en Evert Kooijman (Volendam) zijn er drie spelers actief op het komende WK die bij een Noord-Hollandse club spelen.

Zowel Aalsmeer als Volendam is vertegenwoordigd in de Oranje-selectie die woensdag aan het WK beginnen - NH Nieuws

Benghanem en Kooijman zijn voor de cirkelpositie elkaars concurrenten bij Oranje. "Dat is een positie bij het Nederlands team waar geen internationale topspelers bij zitten. Als je het in de voorbereiding laat zien, dan kan je zomaar veel gaan spelen", weet Kooijman.

BeNe-League

Het drietal speelt in de minder sterke BeNe-League. De rest van de Oranje-selectie speelt in sterkere buitenlandse competities. Toch ziet het drietal dat niet als een probleem voor het komende WK. "Ik ben gelukkig bij Aalsmeer en dat is ook heel belangrijk. Ik heb natuurlijk wel een rugzak aan ervaring", aldus Boomhouwer. "Meerdere spelers hebben bewezen dat je met het niveau van de BeNe-League ook internationaal kan meekomen", vult Kooijman aan.