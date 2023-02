Elke dag een rondje door de Cronjé: "Kijk eens omhoog"

In deel drie van de serie de Cronjé, volgt NH Nieuws vaste bezoeker Ruud Verzijlberg. Bijna elke dag loopt hij een rondje langs de winkels van de Generaal Cronjéstraat. "Ik moet mijn conditie op peil houden en het is een leuke straat", verklaart Ruud. In 1984 kwam hij om de hoek wonen en sindsdien doet hij er zijn boodschappen. "Toen was de straat nog langer omdat je ook winkels had op de Schoterweg, maar in principe kan je hier nu nog steeds alles kopen hoor!"