Winkelstraat Cronjé komend jaar op de schop. "Auto’s moeten blijven"

Van echte muggen tot wereldtop in niche producten, je vindt het allemaal in de Generaal Cronjéstraat. Eind dit jaar presenteert de gemeente een plan voor de herinrichting van deze bijzondere winkelstraat. Voor NH Nieuws reden om dit koopgebied met zijn vele vaste klanten in een vijfdelige serie van verschillende kanten te belichten. Vandaag deel één, waarin winkeliers vertellen over de mogelijke veranderingen en de rol van de auto's.

Kees Hoogenbosch heeft een schoenenzaak in de Cronjé die zo'n tachtig jaar geleden begonnen is door zijn ouders. "Ik denk dat ik hier nu zelf al vijftig jaar rondloop", vertelt de schoenenverkoper. Hij is voorzitter van de winkeliersvereniging en heeft een echt Cronjé-hart. Hij vindt wel dat er aanpassingen nodig zijn aan de winkelstraat. Tekst gaat door onder de foto.

Kees met drie fases van zijn schoenenwinkel die door zijn ouders in 1943 is gestart. - Maurice Blaauw/NH Nieuws

De Generaal Cronjéstraat staat op de planning voor groot onderhoud. "Aangezien het een drukke straat is met veel belangen, is dit een mooi moment om even te kijken naar wat iedereen wil", aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlem.

"Voor de deur parkeren, dat maakt de Cronjé speciaal" Kees Hoogenbosch, voorzitter van de winkeliersvereniging

"Officieel is er geen stoep, de weg loopt gewoon door. Dat onderscheid tussen de weg en de stoep moet er straks wel komen, maar de auto’s moeten blijven", vertelt Hoogenbosch in zijn winkel. Volgens hem zijn de parkeerplaatsen in de winkelstraat onderdeel van het succes. "In welk winkelgebied kan je nu nog voor de deur parkeren? Dat maakt de Cronjé speciaal." Al veertig jaar klant Ondertussen loopt er een klant de schoenenwinkel binnen. "Hoi Kees, graag even twee paar voor deze jongens", klink het. De klant, Timo Biondina is met zijn tweeling en hun oma aan het shoppen in de Cronjé. "Mijn moeder nam mij al mee naar Kees als klein jongetje, ik denk dat het een jaar of veertig geleden was", aldus Biondina. Tekst gaat door onder de foto.

Kees Hoogenbosch helpt met schoenen passen bij de familie Biondina - Maurice Blaauw/NH Nieuws

Biondina zelf woont niet dichtbij de Cronjé, maar gaat er wel vaak naar toe: "Alles is hier: de kaasboer, een schoenenwinkel en zelfs een opticien. Bij allemaal krijg je nog echte aandacht, omdat veel van de ondernemers zelf in de winkel staan", verklaart hij. Hoogenbosch knikt bevestigend en vult aan: "Dat is iets wat de Cronjé uniek maakt." Bankjes en fietsenstallingen Wanneer je zijn winkel uitloopt, kom je al snel meer Cronjé-fans tegen. "Ik kom hier al sinds ik hier ben komen wonen in '94", vertelt mevrouw Huijstee. Wanneer ze de Cronjé kritisch bekijkt, ziet zij wel dat er iets moet gebeuren. "Er mogen meer bankjes bij en ook fietsenstallingen." Hoogenbosch is het met de vrouw eens: "De huidige fietsparkeervakken zijn rommelig, er moeten fietsenrekken komen en ruimte om je brom- of bakfiets ernaast te zetten." Tekst gaat door onder de foto.

Rommelig fietsenparkeervak - Michael van der Putten/NH Media