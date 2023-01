Interesse in overname papierfabriek: volgende week duidelijkheid over doorstart Crown Van Gelder

Er zijn meerdere gegadigden om de failliete papierfabriek Crown Van Gelder over te nemen. Dat meldt Rocco Mulder, één van de curatoren van het bedrijf in Velsen-Noord. Om hoeveel geïnteresseerden het precies gaat is niet bekend, maar het zouden er meer zijn dan vijf, uit binnen- en buitenland.

In afwachting van een mogelijke doorstart is de ruim 200 personeelsleden ontslag aangezegd. Dit is noodzakelijk om een uitkering van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in gang te zetten. De curator zegt dat het personeel een belangrijke rol speelt in een eventueel overnameproces.

Een mogelijke nieuwe eigenaar zal (voor een deel) gebruik willen maken van de huidige werknemers. Vandaag zijn er weer gesprekken met het personeel. De curator hoopt in de loop van volgende week de geïnteresseerde partijen op een rijtje te hebben. Dan kan het biedingsproces in gang worden gezet.