Papierfabriek Crown van Gelder vraagt faillissement aan: minder orders, meer kosten

Papierfabriek Crown Van Gelder in Velsen-Noord heeft faillissement aangevraagd. In een brief aan het personeel, die in handen is van NH Nieuws, schrijft de directie dat zij 'helaas genoodzaakt is een verzoekschrift tot faillietverklaring in te dienen bij de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem.' Crown Van Gelder bestaat 126 jaar. Er werken iets meer dan 200 mensen.

Algemeen directeur Miklas Dronkers schrijft in de brief aan de werknemers dat 'ondanks het positieve bedrijfsresultaat over 2022 Crown van Gelder geen oplossing heeft kunnen vinden voor de toegenomen liquiditeitsbehoefte.'

Hij voert de gestegen kosten van energie en grondstoffen in combinatie met het teruglopen van het aantal orders en onzekerheid over marktontwikkelingen aan als oorzaken. Curatoren gaan onderzoeken of er, in welke vorm dan ook, toekomstperspectief is voor het bedrijf.

Dronkers in de brief: "De curatoren zullen op korte termijn bijeenkomsten beleggen om jullie in te lichten over de gevolgen van het faillissement voor jouw arbeidsovereenkomst, waaronder - naar alle waarschijnlijkheid - dat het UWV gaat zorg dragen voor betaling van het loon."

Bij een sanering vier jaar geleden verloren al vijftig van de toen 290 werknemers hun baan bij de als producent van krantenpapier begonnen fabriek. 'Door de digitalisering van de dagbladen moeten wij onze organisatie aanpassen', zei Dronkers toen.