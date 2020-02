Personeel papierfabriek Velsen-Noord dreigt met acties

Nadat er in 2018 in het bedrijf een reorganisatie was doorgevoerd, werd de cao zonder salarisverhoging verlengd, schrijft vakbond FNV. "Medewerkers hebben zich daarna ingezet om de organisatie weer gezond te maken", aldus de bond. "Dit heeft er toe geleid dat er in 2019 zwarte cijfers zijn geschreven. Daarom is het nu tijd dat ze daar een substantiële loonsverhoging voor terugkrijgen."

FNV heeft de directie een voorstel gedaan voor een loonsverhoging van 5 procent voor één jaar, maar Crown Van Gelder wil de lonen maximaal met 2,25 procent opschroeven. Een verhoging van de ploegentoeslag met twee procentpunt is voor de directie eveneens te veel gevraagd, al wordt er wel een eenmalige uitkering van 350 euro voorgesteld.

Ultimatum

Nu de onderhandelingen zijn vastgelopen, stelt het personeel de directie bij monde van FNV een ultimatum. Als de directie niet voor aanstaande donderdag 12.00 uur ingaat op de eisen, volgen er acties. Hoe die acties vorm krijgen, is nog niet bekend, al worden werkonderbrekingen niet uitgesloten.