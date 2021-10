Papierfabriek 125 jaar in IJmond: "We moeten blijven pionieren"

Met een zweem van trots luidt Miklas Dronkers, de directeur van papierfabriek Crown van Gelder, de bel in het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Het is de aftrap van een expositie over 125 jaar historie van papier maken in Velsen-Noord.

Bel klinkt voor 125 jaar papier maken in Velsen-Noord - NH Nieuws

Dronkers wijst naar de tentoongestelde foto's van de papierfabriek in het museum. Hij raakt niet uitgesproken over de fabriek waarvan hij sinds 1991 een loonstrook op de mat ziet vallen. "Ik kan wel zeggen dat ik vergroeid ben geraakt met het bedrijf. De eerste jaren als procestechnoloog, en nu alweer tien jaar met veel trots directeur van de fabriek. Ik ben dan ook enorm trots op zo'n jubileum. Maar er liggen ook uitdagende jaren voor ons."

Crown van Gelder Op 17 september 1896 rolt er voor het eerst papier uit de machines in de fabriek, gevestigd pal naast het Noordzeekanaal in Velsen-Noord. Het bedrijf heet eerst Van Gelder Zonen, later Van Gelder Papier en jubileerde vorige maand als Crown van Gelder. De papierfabriek exporteert naar 56 landen. In 2020 ontvingen de papiermakers een bijzondere opdracht: het ontwikkelen van een crèmekleurig offsetpapier voor het boek A Promised Land van Barack Obama.

Voor het IJmuider Zee- en Havenmuseum is het met deze mijlpaal niet meer dan 'logisch' dat geëxposeerd wordt over de fabriek in de IJmond. Curator Willemina Oostenrijk stelde een fotowand samen. "De mensen hier in de regio volgen natuurlijk de Hoogovens, maar ook de papierfabriek. Daar werken (of werkten) gewoon heel veel mensen. Het draait hier om staal, vis en papier." Een foto uit het jubileumboek Change The World of Paper dat Crown van Gelder liet schrijven:

Crown van Gelder

Naast de expositie over 125 jaar papier maken in Velsen-Noord werd er vandaag ook een expositie geopend over 145 jaar KVSA in IJmuiden. De logistiek dienstverlener in de haven. Beide exposities zijn vanaf zaterdag voor het publiek te bekijken.