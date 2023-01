Werknemers hopen op doorstart van 'topbedrijf' Crown Van Gelder

Papierfabriek Crown van Gelder is failliet, maar nog niet helemaal opgedoekt. Onder de medewerkers die gistermiddag de mail kregen met de desastreuze boodschap over het bankroet van de papierfabriek, leeft de hoop dat het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart kan maken. Ze hopen daar vandaag meer duidelijkheid over te krijgen.

Fred Segaar/NH Nieuws

De ruim 200 werknemers van de 126 jaar oude papierfabriek moesten vandaag ondanks het slechte nieuws gewoon naar de fabriek in Velsen-Noord toe komen, zo werd hun gisteren verteld. Zij vragen zich af: worden ze afhankelijk van een uitkering van het UWV (Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen), kunnen ze misschien direct aan de slag bij een ander bedrijf of is er een kans dat Crown Van Gelder met minder mensen doorgaat? Energieprijzen De mannen en vrouwen schudden elkaar de hand, ze wensen elkaar sterkte en slaan elkaar op de schouder. Achteraf gezien hadden ze dit kunnen verwachten, zeggen ze. De machines stonden niet voor niks al enkele weken stil. Maar al die tijd is er de hoop geweest dat met het zakken van de energieprijzen hun product voor de klant weer betaalbaar zou worden. En zo werd het ze ook steeds voorgeschoteld door de bedrijfsleiding, zeggen ze aan de poort.

Verwarrende situatie Eric Nieuwland, blauwe overall, oorbescherming op de schouders en koffie binnen handbereik, bietst een shaggie bij een collega. Hij is gisteravond laat teruggekomen van vakantie en is na een korte tussenstop thuis in Mijdrecht vanochtend om 06.00 uur aan de slag gegaan. Hoewel de machines niet draaien, wordt van hem verwacht dat hij zijn werk als storingsmonteur voortzet. Het is een verwarrende situatie waarin hij zich bevindt.

"Het is een topbedrijf waarin naar de mensen wordt geluisterd. Dood- en doodzonde" Eric Nieuwland, storingsmonteur bij Crown Van Gelder

Zestien jaar lang heeft hij 'met heel veel plezier' bij het bedrijf gewerkt. "En nu? Ik weet het echt niet. Misschien kunnen we door, maar voor de zekerheid ga ik me toch maar oriënteren. Gelukkig zijn er voldoende banen." Maar het blijft 'doodzonde' dat hij niet bij deze 'fijne werkgever' kan blijven. Eric: "Het is een topbedrijf waarin naar de mensen wordt geluisterd. Je hoorde wel geluiden dat het financieel allemaal niet zo goed ging. Maar in 2022 hebben we nog winst gedraaid. Het was een kwestie de energiecrisis te overleven. Dat is dus niet gelukt... dood- en doodzonde." Een collega van Eric vraagt zich af of het salaris nog wel wordt uitbetaald. "Over de dertiende maand zullen we het helemaal maar niet hebben."

Portier De curatoren zijn gemakkelijk herkenbaar. Zij zijn de enigen die zich bij de portier moeten melden om binnen te komen, ondanks dat ze hier gisteren ook al waren. Eén van hen zegt de werknemers 'donderdag of vrijdag te kunnen inlichten over wat er gaat gebeuren.' Eerst moeten zij vandaag met de bedrijfsleiding praten. Het is drukker dan normaal bij het hek. Veel kantoorpersoneel dat normaal thuis werkt, komt vandaag naar de curatoren luisteren. Maar het is niet de enige reden dat ze hier zijn. "Het is goed je collega's nog even te zien. Misschien is het wel de laatste keer."

"Een doorstart is mogelijk, maar er is wel haast geboden" Miklas Dronkers, directeur Crown Van Gelder

Directeur Miklas Dronkers heeft zich dan nog niet gemeld. "Die is tot gisteravond laat bezig geweest", weet een werknemer. Tegen tienen komt ook Dronkers het parkeerterrein oprijden. Hij wil niet ingaan op de vraag wat het faillissement van zijn bedrijf voor hem persoonlijk betekent. Wel zegt hij: "Ik vind de situatie voor de medewerkers heel vervelend. We zijn te kwetsbaar gebleken om deze marktsituatie als zelfstandige onderneming het hoofd te bieden. Het is duidelijk dat wij in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door een snelle afvlakking van de markt. We proberen nu het maximale te doen zodat de medewerkers een goeie toekomst krijgen: bij Crown Van Gelder of erbuiten. Of een doorstart mogelijk is? Ja, maar er is wel haast geboden."