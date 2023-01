Naomi en Hadassa geven les over de Holocaust: "Sporen generaties lang voelbaar"

Het is vandaag Holocaust Memorial Day, een dag waarop wereldwijd de slachtoffers van de Holocaust worden herdacht. Zo ook in Noord-Holland. Naomi Koster (71) en Hadassa Hirshfeld (71) voelen de sporen van de Holocaust nog dagelijks en willen met hun lessen leerlingen bewust maken op de gevaren van discriminatie en racisme.

Op donderdagochtend wachten een tiental leerlingen geduldig in een klaslokaal tot de gastdocent van die dag met haar les begint. Het gastcollege is georganiseerd in het kader van de themaweek 'Samen leven met verschillen', welke deze week op het St. Nicolaas Lyceum in Amsterdam wordt gehouden.

Nadat de docente de gastspreker van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden heeft aangekondigd, begint Naomi haar verhaal. Ze vertelt over haar jeugd en de opa's en oma's die zij nooit gekend heeft, omdat ze in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Haar verhaal maakt zichtbaar indruk op de leerlingen in de klas. Sommige brugklassers luisteren met open mond naar haar verhaal.

Het meest geïnteresseerd zijn de leerlingen in de kast vol foto's die Naomi vond na het overlijden van haar beide ouders. Naomi: "Ik zag foto's van personen die ik niet kende, maar zo bleek later mijn grootouders te zijn geweest." De leerlingen blijven maar vragen stellen: 'Waar zijn de foto's nu?', 'Bent u boos op uw ouders dat ze nooit hebben verteld over uw grootouders?', 'Wordt u verdrietig als u naar de foto's kijkt?'. Op alle vragen geeft de 71-jarige gastdocente eerlijk een antwoord.

Verleden in het heden

Inmiddels is Naomi zelf trotse moeder én oma van haar (klein)kinderen. Het is een van de redenen waarom ze het belangrijk vindt om haar geschiedenis te vertellen. "Mijn kleinkinderen groeien op met vier liefdevolle grootouders om hen heen en in vrijheid. Maar ik ben ook een oma van kleinkinderen uit een familie waar de trauma's van de Holocaust nog generaties lang voelbaar zullen zijn."

Het onbesproken trauma dat haar ouders in de oorlog als Joden meemaakten, vormt de rode draad in haar verhaal. Nooit hebben haar ouders iets verteld over de oorlog, hun vermoorde familieleden of over hun eigen ervaringen. Ze vraagt de leerlingen in de klas wat beter is: 'niks vertellen' of 'alles vertellen'. Zelf heeft ze ook geen antwoord op deze vraag. Een meisje in de klas merkt op: "Ik zou het wel vertellen, want nu heb jij geen idee wie jouw opa en oma zijn geweest. Dat lijkt me heel erg."