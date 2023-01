De Peiling: de Holocaust moet meer aandacht krijgen op school

Volgens onderzoek van de Amerikaanse organisatie Claims Conference lijkt het erop dat het slecht is gesteld met de kennis van de Nederlandse jongeren over de Jodenvervolging. Ruim de helft van de 2000 respondenten zegt niet precies te weten dat er in de Tweede Wereldoorlog zes miljoen Joden zijn vermoord. Ook wordt dit hen niet verteld. Nergens anders ter wereld is deze twijfel onder de jongeren zo groot als in ons land.

Geen idee

Een meerderheid van de respondenten gaf aan geen idee te hebben dat er Nederlandse doorgangskampen bestonden, zoals Kamp Vught of Kamp Westerbork. Zo'n 89 procent van de respondenten is wel bekend met Anne Frank, maar denkt 27 procent dat zij in het Achterhuis is gestorven. De Claims of Conference vindt dit alarmerend.

Educatie

Ruim driekwart van de respondenten geeft toch aan educatie over de Holocaust belangrijk te vinden. De Anne Frank Stichting sluit zich hierbij aan: "Het is ontzettend belangrijk dat jongeren op school leren over de Holocaust. Hoe democratie en rechtsstaat buiten werking werden gezet, mensen uit de maatschappij werden uitgesloten, gedeporteerd en vermoord. Het levensverhaal van Anne Frank bevat al deze elementen.” Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner wijdt de twijfel van jongeren aan de Holocaust aan social media. Daar circuleren veel complottheorieën rond over dat de Holocaust een mythe is.

Wat vind jij? Moet er meer aandacht komen voor de Holocaust op scholen?