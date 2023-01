Amsterdamse burgerinitiatief Wees Warmhartig haalt ruim half miljoen euro op

De 190euro-actie van de Amsterdamse vriendinnen Monique van Hoogstraten en Ineke van Tol heeft meer dan een half miljoen euro opgebracht. De twee lanceerden in november het burgerinitiatief Wees Warmhartig en riepen Amsterdammers op hun energiekorting te schenken aan minderbedeelden in de stad. En met succes: ruim 3.000 donateurs gaven meer dan 500.000 euro.

"We zijn totaal overdonderd door het succes van onze actie", vertellen de initiatiefnemers. Alle verwachtingen zijn overtroffen. Hun eerste mijlpaal in november was 30.000 euro. Dat bedrag werd vrij makkelijk en snel behaald. Ineke: "Dat was bemoedigend. Hoewel we niks te verliezen hadden, was het fijn dat mensen gehoor gaven aan onze actie."

Sneeuwbal

De twee vriendinnen werden gaandeweg fanatieker en zetten zich in om het initiatief bekendheid te geven. Ineke: "Ik stond ermee op en ging ermee naar bed." Monique noemt het succes van hun burgerinitiatief een 'klassieke sneeuwbal': "Zodra het balletje ging rollen, werd het alsmaar groter." Groot aandeel in dit succes hadden de bekende Amsterdammers die het initiatief in hun netwerk deelden. Zo bracht onder anderen burgemeester Femke Halsema het initiatief onder de aandacht via Instagram.