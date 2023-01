In de ochtendfile door omleiding A.C. de Graafweg: "Hou mijn hart vast"

Het is druk in de spits rond Opmeer en Wognum nu de A.C. de Graafweg sinds begin deze week dicht is voor werkzaamheden. Omwonenden langs de Opmeerderweg en Spanbroekerweg komen met moeite hun erf af, klagen zij op social media. "Het is natuurlijk drukker geworden op de lokale omleidingsroutes, maar er waren geen opstoppingen", laat de provincie Noord-Holland weten.

"Vanochtend toen ik thuis kwam van mijn werk al bijna een busje in de zijkant van me auto gehad toen ik me erf op wilde rijden", schrijft een omwonende van de Opmeerderweg. Ze roept dan ook iedereen op zich aan de snelheid te houden en op te letten voor bewoners die hun erf op moeten. De dorpsraad van Spanbroek-Opmeer maakt zich zorgen om de fietsende scholieren op de Spanbroekerweg. "We houden ons hart vast", reageert Keesjan Stapel. "Ik ben er een paar keer langs gereden, het is hartstikke druk met fietsers en schoolgaande jeugd dat tussen het vrachtverkeer rijdt." Tot aan de Tramweg - waar de afsluiting begint - is het volgens Stapel filerijden. Er zijn drie omleidingsroutes, waarvan twee binnendoor voor het lokale verkeer. Onder meer door Wadway. "Ik heb in de middag, voor de spits begint, in vijf minuten zeker tachtig auto’s en motoren geteld. Normaal zijn dat er gemiddeld misschien tien", schrijft een bewoonster. Ook bij haar leven er zorgen om de vele fietsers die via die weg in Hoorn naar school gaan. Op een filmpje dat zij maakte, is de ochtenddrukte in het dorp te zien.

Verkeersdrukte in het doorgaans stille Wadway - Aangeleverd

De A.C. de Graafweg is sinds deze maandag afgesloten tussen Wognum en Opmeer. Twaalf kilometer weg gaat opnieuw worden aangelegd en zodoende zijn er de komende twee jaar wegafsluitingen. Al sinds 2010 was er de wens om de weg aan te pakken wegens de vele ernstige en dodelijke ongelukken die er gebeurden. Extra verkeersdruk Op wat verdwaalde vrachtwagens na, verliepen de eerste dagen van de afsluiting volgens de provincie Noord-Holland juist beter dan verwacht. Er waren geen opstoppingen en de omleidingsborden worden goed gevolgd, laat een woordvoerder weten. Het verkeer moet zich weer even opnieuw organiseren, constateert ook de gemeente Opmeer. "De eerste dagen bij een wegafsluiting zorgen altijd voor zoekend verkeer, verkeer dat niet op de borden let, op navigatie rijdt, of hoopt dat de afsluiting er nog niet op staat. En dan vanaf de aansluiting op zoek gaat naar een alternatieve route en dan in een woonwijk uit komt". Tot nu toe kwamen er bij de provincie en gemeente een handvol meldingen binnen over de toegenomen verkeersdrukte (met name door vrachtverkeer) en de bezorgdheid om de veiligheid voor fietsers op de Spanbroekerweg, de Westerstraat in Sijbekarspel en de Dr. De Vriesstraat in Benningbroek. Snelheidcontroles Deze week zijn er door de politie ook snelheidscontroles uitgevoerd in Sijbekarspel en meer gesurveilleerd door de politie en handhaving. En ligt er een teller op de Spanbroekerweg om inzicht te krijgen in hoeveel verkeer er langsrijdt. "Met extra surveillance en een beetje begrip van iedereen, hopen we op een zo soepel mogelijk verloop", laat de woordvoerder van Opmeer weten. Extra maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden, zijn volgens de provincie vooralsnog niet aan de orde. Volgende week vindt er een evaluatie plaats met de gemeenten Opmeer en Medemblik. "Daarin nemen we onze eigen observaties en de meldingen van bewoners mee. Op basis daarvan bepalen we of er extra maatregelen nodig zijn en welke dat dan zijn." Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte voorafgaand aan de wegafsluiting:

