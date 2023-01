Morgen wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe A.C. de Graafweg en vindt de eerste grote wegafsluiting plaats tussen Wognum en Opmeer. Deze duurt tot 14 april. Omrijden via de A7 is even snel als via de huidige route. "Maar voor het lokale verkeer gaat het zeker drukker worden", verwacht omgevingsmanager Daniël Eggermont van de provincie Noord-Holland.

'Dodenweg' A.C. de Graaf vanaf morgen dicht: twee jaar lang wegafsluitingen - NH Nieuws

Er zijn drie omleidingsroutes. Het doorgaande verkeer kan via de A7. Die route is weliswaar qua afstand langer, maar in rijtijd even snel als de A.C. de Graafweg waar al snelheidsbeperkingen golden door de wegwerkzaamheden. Het zal met name voor de direct aanwonenden langer duren om thuis te komen. Omwonenden worden via de noordkant omgeleid via de Opmeerderweg/Westerstraat en via de zuidkant langs de Tramweg en de Spanbroekerweg. De monsterklus is momenteel één van de grootste infrastructurele projecten van de provincie Noord-Holland. Van Eggermont: "Het begon al in 2010 waarna in 2015 werd besloten de weg aan te pakken. In 2017 zijn we de plannen concreet gaan maken."

Met de nieuwe weg, verdwijnt de scherpe S-bocht - NH Nieuws / Chantal Bos

Twaalf kilometer weg wordt in zijn geheel verbreed en deels omgelegd. Zo verdwijnt de s-bocht. "Deze bocht gaat er helemaal uit. De nieuwe rotonde ligt er al en vanuit daar gaat de weg straks rechtdoor. Dat is deels al aangelegd", legt Sven Bruin, technische projectleider van Boskalis uit. Ook verdwijnen de meeste in- en uitritten, wat de weg veiliger maakt. In het verleden gebeurden er veel ongelukken met dodelijke afloop of met ernstig letsel. Zodoende draagt de weg al jaren de bijnaam 'dodenweg'. Eggermont: "Dat kwam met name omdat de weg heel smal was en heel veel bomen vlak langs de weg stonden. Wat wij ook wel zeggen is dat het een weinig, vergevingsgezinde weg is."

Nieuwe 20kV elektra-kabels komen onder het fietspad te liggen - NH Nieuws / Chantal Bos

De nieuwe weg wordt anderhalve meter breder. "Voorheen als vrachtwagens elkaar passeerden, moesten ze uitwijken om te voorkomen dat spiegels elkaar raakten. Dat is straks verleden tijd", zegt Bruin. Al in de zomer 2021 werden de voorbereidingen getroffen. Honderden bomen zijn gekapt en het oude fietspad is bijna overal weggehaald. Er wordt nu nog gewerkt aan het verleggen van de belangrijkste drinkwatertransportleiding in de regio en het verzwaren van het elektriciteitsnet. Bruin: "We begonnen met nieuwe sloten graven ver buiten de weg. De bermen worden namelijk tweemaal zo breed. En nu is het moment gekomen dat de meeste kabels en leidingen zijn omgelegd en gaan we daadwerkelijk aan de nieuwe weg werken."

Door verbreding van de weg, worden bruggen ingekort - NH Nieuws / Chantal Bos

De weg wordt in vijf etappes afgesloten. De eerste grote afsluiting tussen de Tramweg (Wognum) en de Floris van Noordwijklaan (Opmeer) duurt tot 14 april. Tot eind 2024 volgen nog vier grote afsluitingen. Liefhebbers van de Landbouwshow in Opmeer en andere grote evenementen hoeven zich geen zorgen te maken, daarmee wordt rekening gehouden.