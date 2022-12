Omwonenden redelijk positief gestemd over aanpak A.C. de Graafweg: "Nu nog het geluidsscherm"

Deze week liet de provincie Noord-Holland weten dat ze een nieuw en stiller asfalt gaat aanleggen op de A.C. de Graafweg om de geluidsoverlast voor omwonenden terug te dringen. Een hoofdpijndossier voor velen.

"Heel goed dat de eerste wens in vervulling is gegaan, en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee", reageert Keesjan Stapel, van de Dorpsraad, op het nieuws. "Stiller asfalt zorgt ervoor dat het geluid van de bewegende autoband wordt geabsorbeerd."

Ook dat er meer bomen worden teruggeplaatst, is een stap in de goede richting. Maar de strijd is nog niet gestreden. Eén wens moet nog altijd in vervulling gaan: "Het is onze absolute wens dat het oude geluidsscherm wordt vervangen, eentje zoals langs de Westfrisiaweg. Een geluidsscherm is bedoeld om het motorgeluid te verminderen en te absorberen, want ook daar hebben we heel veel last van."

'Alle beetjes helpen'

Maar daar zette de provincie een maand geleden nog een streep doorheen. Het zou niet het gewenste 'geluidswinst' opleveren, maar liefst 1 of 2 decibel. "Maar wij denken: elke decibel eraf is een stap in de goede richting", aldus Stapel. Iets wat hij ook liet blijken tijdens de raadsvergadering, vorige week donderdag. Zijn boodschap is dan ook duidelijk: "We willen een beter en nieuw geluidsscherm tussen de Koekoeksbloem en Pade, die is al dertig jaar oud. Er zitten gaten in, de golfplaten zijn verwoest en aan beide kanten staan boompjes die de boel overeind moeten houden. Dat kan gewoon niet."