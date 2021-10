Mega-bomenkap van start A.C. de Graafweg: "Willen geen luciferhoutjes ervoor terug"

Na jarenlange voorbereiding is het vandaag zover: de zaag gaat in de 568 bomen die langs de A.C. de Graafweg (N241) in Opmeer staan. De 'dodenweg' gaat nu echt rigoureus op de schop. Maar daarmee verdwijnt een groot stuk van het groene hart van Opmeer, tot verdriet van de dorpsraad. "Het is een enorme kaalslag."

In voorjaar 2018 komen de eerste plannen op tafel om de onveilige weg aan te pakken. "In juni hadden we het eerste overleg en een inloopavond, daar hebben we al suggesties aangedragen en meegedacht met de provincie", aldus Keesjan Stapel, voorzitter van de dorpsraad Spanbroek-Opmeer (DSO).

En dat proces ging niet zonder slag of stoot. Waar er eerst enthousiast werd gereageerd in Opmeer, sloeg dat snel om in zorgen onder meer over de geluidswal die niet zou worden teruggeplaatst en het verdwijnen van de honderden bomen. Gemeente Opmeer stapte zelfs naar de Raad van State.

Op verzoek van gemeente onderzocht de provincie of er toch niet meer bomen konden blijven staan door de maximumsnelheid op een deel van de weg te verlagen, maar dat bleek geen haalbare kaart. Uiteindelijk kwamen de gemeente en provincie in gesprekken toch tot elkaar.

'Geen luciferstokjes'

Er worden meer bomen teruggeplaatst dan er worden gekapt. Maar dat stelt de dorpsraad nog niet gerust. "We hebben nog steeds geen definitieve tekeningen gezien en weten ook niet wat voor soort bomen er precies terugkomen, behalve dat het gevarieerd moet zijn", legt Tinus Waaijer uit. Samen met Keesjan Stapel zit hij in de klankbordgroep, waarbij er morgenavond een overleg is met onder andere de provincie en de aannemer. "We willen bomen van redelijk formaat terug, geen luciferhoutjes", zegt Stapel.

Gedeputeerde Jeroen Olthof van Mobiliteit en Bereikbaarheid, deed eerder al die toezegging. “Het kappen van zoveel bomen is een pijnlijke, maar helaas onvermijdelijke, ingreep. Het groene karakter van de weg levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in Opmeer. Dat gaan we zo goed mogelijk herstellen.”

Groene zone

De kapwerkzaamheden tussen de Pade en Heerenweide zullen nog tot en met 4 november duren. Volgende week is er op 2 november een bewonersavond waar gesproken wordt over de voortgang. "Ik hoop dat we straks met elkaar toch weer een groene-zone terug zullen krijgen. We willen snel duidelijkheid over hoe dat er precies uit komt te zien en daar strijden we voor", besluit Stapel.

De nieuwe bomen worden na afronding van de werkzaamheden aan de weg geplant. Dat zal eind 2024 zijn.