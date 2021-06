Woede over grootschalige bomenkap A.C. de Graafweg: "Dit is niet de afspraak"

De dorpsraad Spanbroek en Opmeer (DSO) wil weer in gesprek met de gemeente over de kap van 586 bomen aan de A.C. de Graafweg, die langs Opmeer en Spanbroek loopt. Provincie Noord-Holland wil de bomen kappen vanwege de herinrichting van de weg.

Gisteravond werd een informatieavond gehouden voor bewoners in dorpshuis De Vang in Benningbroek over de herinrichting van deze weg. Volgens Kees Jan Stapel, voorzitter van de dorpsraad, ging het er nogal heftig aan toe. “Zoveel bomen, dat kwam wel even binnen. De bewoners hebben het idee dat ze gepiepeld worden. Dit is niet de afspraak.”

'Dat zien we later wel'

Volgens Stapel was er eerder met de gemeente besproken dat de snelheid in de bebouwde kom naar 60 kilometer per uur zou gaan en er meer bomen bespaard zouden blijven. “Eerdere afspraken daarover zijn gemaakt met wethouder Beemster, maar hij is geen wethouder meer. Maar nu wordt er over de aangepaste snelheid gezegd ‘dat zien we later wel’. We willen weten waar we aan toe zijn.”

Bomenkap nodig

Provincie Noord-Holland vindt dat de bomenkap nodig is om ruimte te maken voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg. Zo wordt de groenstrook tussen de weg en het fietspad verbreed met twee meter en het fietspad zelf wordt ook breder. Ook moeten de kabels en leidingen worden verlegd, omdat de bomen dan niet goed wortelen of de kabels en leidingen kunnen beschadigen. Sommige bomen moeten weg omdat ze te dicht op de weg staan. En, er is ruimte naast de weg nodig om de werkzaamheden voor de herinrichting uit te voeren.