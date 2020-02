Bomenkap aan A.C. de Graafweg van start: "Nu zorgen voor meer veiligheid"

"De reden dat we de bomen nu kappen is omdat ze heel dicht op de weg staan. Door ze nu al te kappen, zorgen we alvast voor een stukje veiligheid", vertelt omgevingsmanager van de provincie, Daniel Eggermont. "Ondanks dat het zonde is om de bomen te kappen, vinden we de veiligheid van de mensen nog belangrijker."

Ophef over kap

Er is al lange tijd veel ophef over de kap van de bomen aan de A.C. de Graafweg. Inwoners van Opmeer maken zich zorgen over het gezichtsveld wat wordt aangepast. Daarnaast zijn ze met name bang dat het vertrek van de bomen voor een toename van het verkeersgeluid gaat zorgen.

Alleen gingen die zorgen om de bomen binnen de bebouwde kom. De provincie kapt deze week echter de bomen die buiten de bebouwde kom staan. De provincie belooft wel dat er bomen voor terug komen, maar zo dicht op de weg zullen ze niet meer worden gepland.