Vervanging geluidsscherm Opmeer zorgt amper voor minder overlast, bewoners teleurgesteld

Het gehavende geluidsscherm in Opmeer wordt niet vernieuwd. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst tussen de provincie en omwonenden dinsdagavond. De provinciale weg gaat op de schop en het scherm is nodig aan vervanging toe, zo vinden de omwonenden. Maar een nieuwe scherm zou maar 1 of 2 decibel aan 'geluidswinst' opleveren, stelt de provincie. Omwonenden vinden dat elke decibel telt, en zijn boos en teleurgesteld.

Omwonenden kwamen op initiatief van de provincie dinsdagavond bijeen om te praten over het geluidsscherm aan de A.C. de Graafweg in de gemeente Opmeer. Toch hadden de voorgedragen oplossingen vanuit de buurt niet het gewenste effect. "Teleurstellend, boos en verdrietig", reageert Keesjan Stapel van de Dorpsraad op de uitkomst. "Net als vele anderen die naast het geluidsscherm wonen."

In februari vorig jaar stelden omwonenden nog een aantal oplossingen voor om het geluidsoverlast terug te dringen. Ook voerde de gemeente op verzoek metingen uit. "Maar de provincie wil daarin niet investeren. Ze zien er geen noodzaak in, omdat het te duur is en niet het resultaat oplevert dat ze voor ogen hadden. Het zou maar 1 à 2 decibel schelen. Maar wij denken: elke decibel eraf is een stap in de goede richting", zegt Stapel. "Het enige wat ze misschien wel gaan doen, is het gat aan het einde van de Breestraat opvullen met een zogeheten kokosschutting."

Voldoet niet aan de eisen

Het 'beruchte' geluidsscherm ligt tussen de A.C. de Graafweg en de Bloemenbuurt. "Toen het scherm werd geplaatst, reed er minder verkeer. In al die tijd is er steeds meer verkeer bijgekomen en wij zitten hier met een geluidsscherm dat niet meer voldoet aan de eisen", aldus Stapel.

Nu de provinciale weg op de schop gaat is ook deze geluidsbuffer, die al dertig jaar oud is, dringend aan vernieuwing toe. "Er zitten gaten in, de golfplaten zijn verwoest en aan beide kanten staan boompjes die de boel overeind moeten houden."

De provincie laat aan NH Nieuws weten de teleurstelling te begrijpen. "We zijn net zo teleurgesteld, maar de resultaten uit het onderzoek hebben niet het gewenste effect. We moeten goed kijken hoe we ons belastinggeld efficiënt gaan inzetten", zegt Daniël Eggermont, projectleider bij de provincie Noord-Holland. "We gaan binnenkort met onze bestuurder Jeroen Olthof en de gemeente Opmeer om de tafel zitten. Wat zijn de vervolgstappen? Wat gaan we met deze resultaten doen? Voor nu is het nog te prematuur."