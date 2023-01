Rein Smit grijpt kans en scoort drie keer: "De trainer wilde mij belonen"

Toen Rein Smit vanochtend wakker werd, had hij waarschijnlijk niet gedacht dat hij een hattrick zou maken tegen MVV. De spits van Telstar luisterde namelijk vanavond zijn eerste basisplaats van het seizoen op met drie heerlijke doelpunten. "Het was wel mijn doelstelling"

De 22-jarige Castricummer was met name te spreken over zijn tweede doelpunt. "Die vond ik het mooiste ja. Ik kreeg hem goed mee van Christos Giousis. Ik hield één keertje in en daarna gewoon schieten", aldus Smit, die zowel bij zijn tweede als derde treffer snoeihard raak schoot. "De bal gaat mee naar huis. Die krijgt een mooi plekje. Ik denk in mijn kamer"

Vanwege een schorsing van Mike Snoei stond Uli Landvreugd vandaag voor de dug-out van Telstar. De assistent zag tot zijn grote vreugde dat de Witte Leeuwen tegen MVV veelvuldig het net vonden. "Het fijne was dat er energie naar voren was. Het spatte er vandaag echt helemaal vanaf. Dan klopt alles in zo'n wedstrijd", aldus Landvreugd.

Groeien

De 51-jarige Landvreugd ziet dat er wat moois aan het ontstaan is bij Telstar. "We zijn dit jaar op sommige aspecten iets verder. Als we aan het begin van het seizoen iets meer geluk hadden gehad, dan hadden we iets hoger kunnen staan. Maar ik denk dat we nu staan waar we horen te staan. Momenteel vullen we het gewoon goed in."