Telstar verlengt contract van trainer Mike Snoei met één seizoen

"Met spelers en staf hebben we vanaf dag één serieuze doelen gesteld en zoeken we niet naar excuses. Dat is een situatie waarin ik graag opereer en die lijn zet ik graag door in een volgend seizoen" aldus hoofdtrainer Mike Snoei.

Snoei keerde deze zomer terug bij Telstar. Eerder was hij al trainer in Velsen-Zuid van 2017 tot 2019.