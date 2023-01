Moordenaar van paard Luc nog steeds op vrije voeten: 'Het duurt nu wel lang'

Het is een maand later en de moordenaar van paard Luc is nog steeds niet gepakt. Onderzoek door de politie loopt nog, aldus Arnold Ligtvoet, de eigenaar van Luc. Er ligt zelfs een beloning klaar voor degene met de gouden tip, maar tot dusver is de dader nog steeds spoorloos.

De wereld van Eemnessers Arnold en Virginia Ligtvoet staat op z'n kop wanneer hun paard Luc 19 december dood en gruwelijk verminkt wordt gevonden op zijn weilandje achter museum Singer in Laren. Het lichaam zit onder de snijwonden. De dader of daders hebben zelfs geprobeerd het geslachtsdeel van het paard af te snijden. Het stel is erg aangedaan door deze wandaden.

Om de aandacht vast te houden en geld in te zamelen voor een mogelijke gouden tip zetten Luc en Virginia een doneeractie op poten. De teller staat nu op ruim 3.200 euro, maar helaas heeft dit nog niet het gewenste resultaat gehaald. De dader loopt nog steeds vrij rond, het onderzoek van de politie is in volle gang en het lichaam van Luc ligt nog steeds bij de onderzoekers van de politie. "Het duurt best wel lang", vertelt Arnold.

Wel is de Eemnesser blij met alle steunbetuigingen die hij en Virginia de afgelopen maanden hebben gekregen. "Dat doet ons erg goed. We hopen dat de dader snel gepakt gaat worden."