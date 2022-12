Op jacht naar moordenaar van paard Luc: mensen geven gul voor beloning gouden tip

Er is al bijna tweeduizend euro opgehaald voor de gouden tip die moet leiden tot de aanhouding van de moordenaar van paard Luc. Het paard van Eemnessers Arnold en Virginia Ligtvoet werd vorige week dood en zwaar verminkt gevonden op zijn weilandje in Laren. Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor.

Arnold en Virginia treffen paard dood en zwaar verminkt aan in wei: "Dader is knettergek"

Arnold en Virginia treffen paard dood en zwaar verminkt aan in wei: "Dader is knettergek"

Met de doneeractie hoopt het Eemnesser echtpaar genoeg geld in te zamelen voor het belonen van een gouden tip. "De afgelopen dagen zijn we ontzettend vaak gebeld door mensen die ons willen steunen en vroegen om een tikkie", vertelt Arnold.

De eerste donaties stromen binnen. Een anonieme gulle gever doneerde bijvoorbeeld al duizend euro.

Onderzoek nog in volle gang

Wat er precies allemaal is gebeurd is niet nog niet duidelijk. Het onderzoek van de politie loopt nog. Wel is inmiddels duidelijk dat de snijwonden zijn aangebracht nadat Luc overleed. "Het is fijn om te weten dat hij dit niet levend heeft moeten meemaken", beseft Arnold. Waaraan Luc dan wel precies is overleden is nog niet duidelijk. "De beloning moet dit gaan versnellen."

De afgelopen week zijn er al wat tips en aanknopingspunten binnengekomen. "Zo zei een Larense vrouw dat ze twee aparte figuren bij haar paardenbak heeft weggejaagd", vertelt Arnold. Ook zou er een man die voor een soortgelijke misdaad is veroordeeld weer op vrije voeten zijn en gesignaleerd zijn in de omgeving van Laren. Maar deze hebben nog niets opgeleverd.

Veel steun

De steunbetuigingen die inmiddels uit het hele land binnenstromen doen Arnold en Virginia erg goed. "Je krijgt Luc er niet voor terug, maar je kan je wel vastklampen aan de steun die we krijgen. Die doen mij en mijn vrouw erg goed."

Nu is het volgens Arnold afwachten tot de politie het onderzoek heeft gedaan of totdat de gouden tip binnenkomt. "De aandacht hiervoor mag in ieder geval niet verslappen."