Wat bezielde de moordenaar van paard Luc: "Dierenbeulen zoeken naar macht en absolute controle"

De dood en zware verminking van het Larense paard Luc zorgde gisteren voor veel afgrijzen. Het paard van Eemnessers Arnold en Virginia Ligtvoet werd dood en onder de wonden gevonden, de dader heeft onder meer zijn geslachtsdeel proberen af te snijden. Wie doet nou zoiets en vooral waarom? Forensisch psycholoog Ernst Ameling kijkt voor NH Nieuws in het hoofd van de dader en legt uit.

Paard Luc - Eigen foto

Paard Luc werd maandagochtend gevonden door de eigenaar van het weilandje waar hij al jaren op staat. De schok bij eigenaars Arnold en Virginia is enorm, op social media klinken woedende reacties. Van de dader ontbreekt nog altijd elk spoor. Ook waarom hij het paard zo zwaar heeft toegetakeld is nog altijd onduidelijk. Laten we beginnen bij het begin. Hoe komt het gedrag van een dierenbeul tot stand?

"In eerste instantie kan je er aanleg voor hebben. Naast aanleg, kan ook een ervaring of thuissituatie van invloed zijn. Bij dierenbeulen zie je vaak dat ze zoeken naar macht. Ze willen absolute controle hebben. In dit geval controle over het paard."

Waar komt deze drang naar macht dan vandaan?

"Dat gebeurt als ze zich als kind machteloos hebben gevoeld tegenover hun verzorgers. Dit hebben ze als kleinerend ervaren en willen dit nooit meer meemaken. Later komt er een stukje sadisme bij kijken: wat henzelf is aangedaan, doen ze nu anderen aan."

Dat ook zijn geslachtsdeel is afgesneden, wat zegt dat?

"Dit gebeurt heel vaak. Zijn seksuele behoefte en agressie zijn als het ware samengesmolten. Agressie en seks ligt ook enorm dicht bij elkaar. Dit gaat hand in hand." We praten over een 'hij', maar dat weten we officieel nog niet. Is die kans zo groot?

"Ja. We kunnen er bijna wel vanuit gaan dat dit een hij is. Maar één op de acht dierenbeulen is een vrouw. Dit komt omdat mannen naar buiten zijn gericht en vrouwen naar binnen zijn gericht. Ook bij agressie is dit zo. Mannen kiezen naar buiten gerichte agressie zoals steken en schieten, en vrouwen kiezen sneller voor bijvoorbeeld vergiftiging. Dit komt weer door evolutie. Mannen gingen op jacht en vrouwen zorgden voor de bereiding."

"Hij heeft nu ervaren dat het gelukt is, dus dit kan de behoefte vergroten. Hij moet snel gepakt worden, zodat dit niet nog eens gebeurt" Ernst Ameling

Zegt het diersoort, in dit geval een paard, iets over deze persoon? Is het anders dan het verminken van bijvoorbeeld een kleiner dier zoals een konijn?

"In mijn optiek niet, maar dat zou de dader moeten vertellen. Het kan zijn dat de grote van zo'n paard een extra kick geeft, omdat dat machtiger en groter is dan een klein dier. Dat zou onderzoek moeten uitsluiten." Als de dader niet gepakt wordt, is de kans dan groot dat 'ie nog een keer in de fout gaat?

"Ja. Hij heeft nu ervaren dat het gelukt is, dus dit kan de behoefte vergroten. Hij zal zich misschien inhouden nu, omdat dit nu zoveel publiciteit krijgt. Hij moet snel gepakt worden, zodat dit niet nog eens gebeurt." Mocht de dader gepakt worden, kan die dan geholpen worden?

"Genezen kan niet. Maar, je kan er wel een hek omheen zetten met bijvoorbeeld tbs. Daarmee bedoel ik dat hem geleerd wordt om tot tien te tellen en zijn behoeftes in bedwang te houden. Ook moet er op middelengebruik worden gelet. Alcohol en cocaïne breken zo'n hek weer af."