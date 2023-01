Papierfabriek Crown van Gelder: van regio-icoon tot faillissement

Het nieuws dat papierfabriek Crown van Gelder in Velsen-Noord faillissement heeft aangevraagd , slaat in als een bom in de regio. Het bedrijf bestaat al 126 jaar en is uitgegroeid tot een icoon in de IJmond. Generaties lang zorgde de fabriek voor werkgelegenheid, tot nu. Gisteren werd bekend dat de fabriek haar deuren sluit.

De eerste papierrol kwam in 1896 van de machine. De fabriek was van Pieter Smidt en hij ging krantenpapier produceren. Die eerste rol werd gebruikt voor de Amsterdamse krant 'De Echo'. Een aantal jaar later werd ze volledig zelfvoorzienend omdat Van Gelder een aparte fabriek voor cellulose, een grondstof voor papier, liet bouwen. De zaken gingen goed, want in 1931 werkten er ruim 1200 mensen in of rond de papierfabriek.

Dan volgt een tegenslag. De fabriek loopt door de Tweede Wereldoorlog schade op en wordt zelfs geplunderd. Het duurt even voordat de productie weer op gang komt. In 1961 gaat Van Gelder samenwerken met het Amerikaanse bedrijf Crown Zellerbach. Daar vloeit ook de opvallende naam uit voort: Crown van Gelder.

Tot aan de jaren '80 gaat het goed met de papierfabriek. Er werd een nieuwe papiermachine gebouwd die in 1964 door Prins Bernhard werd geopend. Die machine deed zijn werk zo goed dat er acht jaar later een tweede machine kon worden gestart.

Het eerste faillissement

Het is niet de eerste keer dat de papierfabriek failliet gaat. In 1981 verliezen 540 mensen hun baan nadat het moederbedrijf na vele reorganisaties kopje onder ging. Twee jaar later lukte het om een doorstart te maken met 260 man aan personeel.