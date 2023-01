Hoe schoon is onze lucht? Burgers spelen rol bij meten luchtkwaliteit in onze provincie

Weet jij hoe schoon de lucht in jouw dorp of stad is? En waardoor de kwaliteit van deze lucht beïnvloed wordt? Dat is belangrijke informatie die niet alleen via metingen van het RIVM komt. Er hangen namelijk ook sensoren in de tuin van inwoners door heel Noord-Holland. Zo ook in de tuin bij Evert Lammers in Laren. "De waardes die gemeten worden zijn niet altijd goed, dat ligt natuurlijk aan externe omstandigheden zoals het weer", vertelt Lammers vanochtend aan NH Nieuws.

Evert Lammers met zijn luchtkwaliteitmeter - NH Nieuws

Het meten van de lucht wordt uitgevoerd door Hollandse Luchten. Zij zijn hiermee begonnen in 2018 in Amsterdam. Maar nu hangt er bij veel particulieren in Nederland een klein kastje om te meten hoe schoon de lucht is die wij inademen. Evert Lammers woont in de zogeheten 'oksel' van Noord-Holland. Ook wel gewoon 'Laren' genoemd. In deze oksel van onze provincie bevinden zich de A1 en de Hilversumseweg (N525). En deze wegen zijn goed te horen in de achtertuin van Lammers. Het is dus een goede locatie om te testen hoe schoon de lucht is. Aan zijn schuur hangt een metertje. "Toen ik werd gevraagd door Hollandse Luchten, dacht ik meteen: 'Ja, die wil ik wel hebben.'" Er zijn veel sensoren in het Gooi verspreid, namelijk in Laren, Blaricum, Bussum en Eemnes. Via dit netwerk aan sensoren kan er gemeten worden hoe de kwaliteit op dit moment is en ook kan er gemeten worden welke lokale bronnen invloed hebben op de kwaliteit van de lucht. "Zoals de A1, de A27 of de Hilversumseweg, maar ook bijvoorbeeld houtstook in de buurt", legt Lammers uit.

Hollandse Luchten Hollandse Luchten is in 2018 gestart als pilot en heeft zich in twee jaar tijd ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland. Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een samenwerking op te bouwen waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen en dialoog voeren voor een gezonde fysieke leefomgeving.

Fijnstof is volgens Lammers als een soort deken dat over ons land schuift. "De fijnstof die hier rondhangt, hoeft dus niet direct uit deze omgeving afkomstig te zijn." Maar de A1 en de Hilversumseweg, met wel 110.000 auto's per dag, dragen volgens hem zeker wel bij aan de luchtkwaliteit. Verkeer is beïnvloedbaar Deze ochtend knippert het metertje oranje. "Oranje betekent middelmatig. Er is redelijk wat fijnstof in de lucht. Er is altijd wel fijnstof van allerlei bronnen afkomstig en soms is het meer en soms is het minder." Op de vraag of het niet een beetje deprimerend is om constant de luchtkwaliteitresultaten te zien, antwoord Lammers: "Nee, wat we proberen is om te kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken." Wat kunnen we volgens hem doen? "Het verkeer is best beïnvloedbaar. In Duitsland bijvoorbeeld wordt het verkeer bij slechte luchtkwaliteit aangepast. Er wordt dan langzamer gereden en zo is er minder lawaai en minder uitstoot." Dat zou volgens Lammers ook een optie in Nederland kunnen zijn. Bekijk hieronder waar de lucht in Noord-Holland gemeten wordt.