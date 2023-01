Scholieren 'snuffelen' Zaanse luchtkwaliteit op de fiets: "Snel fietsen en neus dicht"

Met een sensor die je als een fietslampje aan je fiets hangt meten Zaanse scholieren hoe goed of slecht de lucht is als ze naar school fietsen. Hierdoor zien ze gelijk dat er in de bebouwde kom, langs wegen en bij fabrieken, veel meer fijnstof aanwezig is. "Het is gewoon heel erg vies", zegt de 14-jarige scholier Nynke.