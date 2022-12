Omwonenden cacaofabriek blijven Oreo-koekjes eten, maar maken zich wél zorgen om uitstoot

Het nieuws over de ammoniak kwam gisteren naar buiten na onderzoek van het Noordhollands Dagblad. Uitstoot van ammoniak is samen met die van stikstofdioxiden het grootste milieuprobleem van Nederland. Uit het onderzoek blijkt nu dat de fabriek hierdoor een van de grootste ammoniakvervuilers van Nederland is. "Het waait zo het weiland over, de Zaanse Schans in, dat lijkt me niet goed", zegt iemand die in de buurt van de fabriek woont.