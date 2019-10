Festival rond Zaanse industriecultuur: "Mensen zijn supertrots op de geschiedenis"

ZAANDAM - Dit weekend vindt IFIKZ plaats in de Zaanstreek: een festival rond de Zaanse industriecultuur.

"Wij zien dat mensen echt supertrots zijn op de geschiedenis van deze streek", vertelt projectleider Erik de Jong. Daarom openen allerlei historische locaties de deuren voor publiek.

Een van die locaties is het pand van Parteon in Wormerveer, vroeger de chocoladefabriek van Pette-Boon. "Het gaat eigenlijk allemaal over de industriecultuur", vertelt De Jong. "De bijzondere band die er is tussen de industrie en de cultuur hier in de streek."

Lees ook: Cultuurfonds geeft ruim 6.000 euro aan projecten in de Zaanstreek

Tijdens het IFIKZ-festival worden mensen op expeditie gestuurd in de Zaanstreek. Bezoekers kunnen rondleidingen krijgen door bestaande en niet meer bestaande fabrieken en genieten van theatervoorstellingen en cabaret.

Het festival duurt het hele weekend.