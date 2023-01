Schakers terug, omzet terug: middenstand van Wijk aan Zee blij met Tata Steel-toernooi

De middenstand van Wijk aan Zee is blij dat het Tata Steel-schaaktoernooi in de oude vorm terug is in de badplaats. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis in 2020 mogen de honderden amateurschakers meedoen en wordt er weer publiek toegelaten. Daardoor wordt er deze dagen weer ouderwets geconsumeerd in Wijk aan Zee.

De grootmeesters hebben vandaag een rustdag waardoor er minder publiek op 'het Wimbledon van het schaken' is afgekomen dan op andere dagen, maar toch is het in veel horecagelegenheden lekker druk. Dat komt doordat de amateurschakers op meerdere plekken in het dorp spelen. Zelfs op het strand worden de partijen gespeeld. Beachclub Sunsea zit afgeladen vol. "Heel fijn", zegt Stan Rozing van de beachclub. "Normaal zie je op winterse dagen met slecht weer geen hond op het strand en nú is het lekker druk bij ons. De meeste schakers blijven na hun partij nog wat eten of drinken, dus we beleven goede tijden."

Schaken - NH Nieuws

Bij café De Zon is het vandaag wat rustiger doordat de grootmeesters niet spelen en er daardoor geen partijen worden geanalyseerd. Het geeft de vrijwilligers tijd even bij te komen van het drukke weekeinde. Merijn van Delft heeft in een zijzaaltje van het café een boekenwinkeltje ingericht. Hij zit uit te blazen van een hectisch weekeinde. "Het was echt heel druk, iedereen wilde schaakboeken hebben. Ik ben eerlijk gezegd blij dat het vandaag wat rustiger is. Kan ik een beetje uitrusten." Jaap Durge van de Dorpsraad Wijk aan Zee is een oud-middenstander en weet hoe belangrijk het evenement voor de badplaats is. "Het toernooi is wereldwijd bekend, dus is het een fantastische promotie voor ons dorp. Het is stervensdruk deze twee weken, dat betekent omzet. Een goede zaak."