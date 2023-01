Alles weer bij het oude bij schaaktoernooi Tata Steel: amateurs 'staan te trappelen'

Tata Steel Chess, in de volksmond het schaaktoernooi van Wijk aan Zee, keert terug in zijn oude gedaante. Na twee jaar afwezigheid mogen de amateurschakers namelijk weer meedoen. Daardoor is het evenement weer waarvoor het ooit bedoeld was: een reünie van huis-, tuin- en keukenschakers. Door corona kwamen twee edities achter elkaar alleen de grootmeesters in actie.

Het is bijzonder dat jaarlijks grootmeesters als Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Wesly So en Ding Liren naar sporthal De Moriaan komen. Toch dankt het toernooi zijn faam meer aan de aanwezigheid van honderden recreanten, die in dezelfde hal als de profs hun partijen spelen. Dan kan het zo maar gebeuren dat Ronald Hoekstra van schaakclub Santpoort op een paar meter afstand van wereldkampioen Magnus Carlsen zijn partij speelt. Hoekstra is daar overigens nog maar nauwelijks van onder de indruk. De Haarlemmer staat op het punt voor de 38ste keer mee te doen en zat al zo vaak vlak bij de Noor. Meer dan het zien van de achtvoudig winnaar van het toernooi, verheugt Hoekstra zich op het begroeten van zijn oude schaakmaten. Tekst gaat door onder de video.

Tata Steel-schaaktoernooi - NH Nieuws

Hoekstra: "Al die bekenden één keer per jaar te zien, is voor mij de charme van het toernooi. Het is één grote reünie. Twee jaar mochten we helaas niet meedoen. Ik sta weer te trappelen." Hoekstra gaat niet alléén voor de gezelligheid naar Wijk aan Zee. Het schaken staat bij hem op één. "Ik probeer er elke keer weer het beste van te maken. Ik speel om te winnen. Ik heb de laatste vier jaar maar twee remises gespeeld. Daarmee wil ik aangeven dat ik altijd speel om te winnen. Ik heb het liefst dat het bord in brand staat: dat je niet weet of je je aandacht aan de linker- of aan de rechterkant moet geven." Vrijdagavond is de loting voor de grootmeesters. Zaterdag worden de eerste partijen gespeeld. Het toernooi duurt tot en met 29 januari.