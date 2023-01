Kersverse bondscoach Ronald Koeman kan niet vroegtijdig vertrekken

In tegenstelling tot vorige keer, is er deze keer geen 'ontsnappingsclausule' opgenomen in het contract van Ronald Koeman. Dat bevestigde de Zaandammer op zijn eerste persconferentie als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Daardoor is het scenario als in 2020 afgewend, toen vertrok Koeman tussentijds naar FC Barcelona.

"We helpen elkaar ook", vervolgde Koeman. "Hij moet ervoor zorgen dat de zaken geregeld worden rondom het elftal. Dat is makkelijker met mensen die in de top hebben gewerkt. Nigel is iemand die zijn mening geeft en dat doe ik ook. We weten allebei waar we naartoe willen."

Zijn oud-pupil Nigel de Jong werd vorige week plotseling aangekondigd als nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB. "Formeel is hij mijn baas, maar ik heb hem ooit laten debuteren bij Ajax. Dus 'baas' zal wel meevallen. Ik vind de keuze van Nigel heel goed. Hij is bij mij thuis geweest in Barcelona, voordat hij besloot dit te gaan doen."

Officieel is de geboren Zaandammer sinds 1 januari van dit jaar al in functie, maar hij werd vandaag gepresenteerd aan de media. "Het voelt als thuiskomen", begon Koeman over zijn terugkeer als bondscoach van Oranje. "Dat zal waarschijnlijk helpen met het oppakken van deze job. De selectie is op kleine punten veranderd. Het is een erebaan en ik ben superblij en trots dat ik deze kans weer krijg."

"Ik verander ook weleens van systeem, maar in de basis gaan we met vier verdedigers spelen"

Systeem op de schop

Onder de vorige bondscoach Louis van Gaal was 5-3-2 heilig, Koeman geeft echter de voorkeur aan 4-3-3. "In principe gaan we terug naar het systeem wat we eerder hebben gespeeld. Ik verander ook weleens van systeem, maar in de basis gaan we met vier verdedigers spelen."

De geboren Zaandammer keek met veel interesse naar het afgelopen WK. "Vooral naar het Nederlands elftal. Ik was ook benieuwd hoe het systeem tot uiting zou komen. Ik had al een beeld door de kwalificatiewedstrijden. Ik heb ook naar andere landen gekeken, bijvoorbeeld naar Frankrijk. Dat is in maart onze eerste tegenstander, daarom heb ik nagedacht over de formatie."

Koeman, die in het verleden trainer was bij onder meer AZ en Ajax, heeft getekend tot en met het WK 2026. Op 24 maart begint het tweede tijdperk-Koeman met een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Drie dagen later is Gibraltar de tegenstander.