Voorzichtige AZ-coach Pascal Jansen kijkt liever naar eigen ploeg dan concurrenten

Overtuigend en regelmatig met sprankelend voetbal won AZ zondag in Alkmaar met 3-1 van Fortuna Sittard. AZ blijft tweede achter koploper Feyenoord, maar het verschil met de Rotterdammers is geslonken tot twee punten. "Het wordt een interessante strijd."

Pascal Jansen is niet een trainer die grote uitspraken doet over titelkansen. AZ doet het echter zeer goed dit seizoen. De ploeg lijkt steeds stabieler te spelen en wint zowel van de grotere ploegen als de mindere goden in de competitie. Maxim Dekker Een smetje op de zege was het uitvallen van Dani de Wit in de eerste helft. De middenvelder heeft al een tijdje last van zijn voet en na weer een tikje erop kon hij niet verder. Wel mocht Maxim Dekker weer eens opdraven. De talentvolle verdediger viel halverwege de wedstrijd in voor Zinho Vanheusden. Dekker speelde in het begin van het seizoen heel veel, maar de laatste maanden krijgt hij minder speeltijd van Jansen. "Ik denk dat ik het redelijk heb gedaan." Tekst loopt onder de video door.

'In bescherming nemen' De reden dat Vanheusden in de rust achterbleef in de kleedkamer was de gele kaart die hij al vroeg pakte in de wedstrijd. Jansen wilde geen risico nemen met de Belgische verdediger en koos daarom voor Dekker in de tweede helft. "Ik moest de afgelopen tijd Maxim in bescherming nemen." Tekst loopt door onder de video.

Over een paar dagen mogen de Alkmaarders alweer aan de bak. In Deventer wacht woensdag namelijk Go Ahead Eagles. Eerder dit seizoen won AZ in eigen huis met 2-0.

