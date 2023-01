AZ profiteert optimaal van gelijkspel Klassieker met zege op Fortuna Sittard

Burak Yilmaz schoot onberispelijk raak achter Mathew Ryan. De debuterende doelman begon dus niet zo lekker aan zijn periode bij AZ. Odgaard zorgde binnen het halfuur voor de vernieuwde voorsprong. Zijn voorzet werd in het doel gewerkt door verdediger Ximo Navorro: 2-1. Doelpuntenmaker De Wit werd hierna gewisseld, omdat hij geblesseerd was geraakt. Djordje Mihailovic was zijn vervanger. Vanheusden maakte nog bijna een eigen doelpunt, maar Ryan hield de bal nu wel tegen.

De Alkmaarders kwamen snel op voorsprong via Dani de Wit. De middenvelder kopte een voorzet van Jens Odgaard simpel binnen. Uit een puike voorzet van Milos Kerkez kopte Vangelis Pavlidis net naast. Door een overtreding van Zinho Vanheusden in de zestien, die de geblesseerde Sam Beukema verving, kreeg Fortuna een penalty.

Het eerste speldenprikje van de tweede helft kwam via de Limburgers. Inigo Cordoba trapte de bal uit een volley net naast het doel van AZ. Hierna hadden de Alkmaarders weer de overhand in de wedstrijd. Zo schoot Jesper Karlsson net naast het doel. Uit een voorzet van Yukinari Sugawara maakte Vangelis Pavlidis 3-1.

Na het doelpunt van Pavlidis kabbelde de wedstrijd rustig voort. Mihailovic schoot bijvoorbeeld vol in de handen van Ivor Pandur en de doelman was even later ook spelbreker op en schot van Odgaard. In de slotfase werden geen kansen meer gecreëerd.

Door de simpele zege hijgt AZ Feyenoord in de nek. De Alkmaarders hebben twee punten minder dan de koploper en staan boven PSV, FC Twente en Ajax. Go Ahead Eagles is woensdag de volgende tegenstander, aftrap is 18.45 uur.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Vanheusden (Dekker/46), Hatzidiakos, Kerkez (M. De Wit/89); Reijnders, Clasie (Buurmeester/89), D. De Wit (Mihailovic/33); Odgaard, Vangelis Pavlidis, Karlsson