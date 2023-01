Aan Excelsior verhuurde Peer Koopmeiners gelooft nog steeds in z'n AZ-droom

In z'n Excelsior-shirt vierde Peer Koopmeiners vrijdagavond de thuisoverwinning op FC Volendam. De huurling van AZ verliet na elf jaar Alkmaar om meer ervaring op te doen in de eredivisie bij de Kralingse club. "Ik moest wel even uit m'n comfort zone."

Peer Koopmeiners over de winst met Excelsior op FC Volendam - NH Nieuws

Een kwartier voor tijd viel Peer Koopmeiners in tegen FC Volendam (2-0). Dat was vorig weekend ook het geval bij de verloren stadsderby tegen Sparta. Dat het tot nu toe korte invalbeurten zijn maakt de 22-jarige Castricummer nog niet ongerust. "Ik ben er pas anderhalve week, dus dat is nog geen reden tot paniek." Debuut Als klein jongetje van elf jaar maakte Koopmeiners de stap van Vitesse '22 uit Castricum naar AZ. Hij doorliep er de hele jeugdopleiding om uiteindelijk op 15 december 2021 zijn officiële debuut te maken in de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo. Daarna moest Koopmeiners het doen met af en toe een invalbeurt. Voor meer ervaring verhuurde AZ hem aan Excelsior. "Het is wel vreemd, maar de overstap verliep eigenlijk wel vlekkeloos." Tekst loopt door onder de video.

De overgang van Excelsior naar AZ voelde wat vreemd aan Peer Koopmeiners - NH Nieuws

Een dag na de overgang van AZ naar Excelsior stond Koopmeiners gelijk in de basis. In een heel bijzonder duel, want hij nam het namens Excelsior op tegen z'n werkgever AZ. "Dat was heel apart, want ik had eigenlijk nog niet echt afscheid genomen van m'n teamgenoten. En toen zag ik ze alweer op het veld."

"Slagen bij AZ is mijn droom en daar geloof ik ook in" Peer Koopmeiners

Toekomst Deze zomer keert Koopmeiners in principe weer terug bij AZ. Al hebben de Kralingers ook een optie tot koop bedwongen. Zelf hoopt de middenvelder uit Castricum nog te slagen in Alkmaar. "Dat is mijn droom en ik geloof daar ook in." Tekst loopt door onder de video.

Peer Koopmeiners gelooft nog dat hij kan slagen bij AZ - NH Nieuws

Binnenkort keert Koopmeiners voor even terug in Alkmaar, want op 10 februari staat de wedstrijd AZ - Excelsior op het programma voor de competitie.