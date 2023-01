AZ hoopt te profiteren van gewenst gelijkspel in De Klassieker

Wanneer zondag het laatste fluitsignaal tussen Feyenoord en Ajax heeft geklonken, trapt niet veel later AZ in Alkmaar af tegen Fortuna Sittard. Pascal Jansen erkent dat het goed gaat met AZ, maar is tevens op zijn hoede voor de Limburgse ploeg, die dit seizoen onder andere Feyenoord en PSV op een gelijkspel hield. "We zijn uiteraard gewaarschuwd."

Bij AZ zal Sam Beukema niet in actie komen tegen Fortuna Sittard. De verdediger raakte in de 0-2 overwinning op Heerenveen geblesseerd en ligt er voor langere tijd uit. "Zowel Zinho Vanheusden als Maxim Dekker zouden die positie kunnen invullen. We gaan rustig bekijken wie het beste past en wie het beste het elftal kan helpen", aldus Jansen, die niet te veel prijs wilde geven over de opstelling.

Wel wilde Jansen verklappen dat Mathew Ryan zondag de doelman is tegen Fortuna Sittard. Daarnaast ging Jansen in op het vertrek van buitenspeler Håkon Evjen. "Het is jammer dat Håkon vertrekt. Hij ontwikkelde zich goed, maar heeft ook veel tegenslagen moeten overwinnen. Het hoort ook bij het voetbal en hij heeft nu deze keuze gemaakt. Wij hebben gelukkig jongens in de achtervolging zitten die klaar zijn om te spelen." Tekst gaat verder onder de video.

De Klassieker Wanneer AZ aan het duel met Fortuna Sittard begint is de kraker tussen Feyenoord en Ajax net afgelopen. Jansen zal waarschijnlijk enkel "links en rechts wat flarden meekrijgen" van het duel. "We staan bovenin dicht bij elkaar en hijgen in elkaars nek. Ik hoop natuurlijk dat beide ploegen niet uitlopen en dan zal een gelijkspel tussen Ajax en Feyenoord het gunstigst zijn", aldus Jansen. AZ tegen Fortuna Sittard begint zondag om 16.45 uur. Het duel is live te volgen via de uitzending van NH Sport op NH Radio.

