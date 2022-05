Zaandammers Erwin en Ronald Koeman gaan samenwerken bij het Nederlands elftal

Koeman (59) neemt na het WK in Qatar het stokje over van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje. Naast de 60-jarige Erwin Koeman heeft hij bekendgemaakt dat Patrick Lodewijks de keeperstrainer wordt.

"We gaan straks met een nieuwe staf van start, waarbij kwaliteit en ervaring zwaar voor mij tellen", zegt Ronald Koeman. "Ik heb eerder veel met Erwin en Patrick samengewerkt, dus dan weet je wat je aan elkaar hebt. De 3,5 jaar met Erwin in Engeland hebben mij geleerd dat hij een goede kijk op zaken heeft en dat we daarnaast complementair werken."

Voor Erwin Koeman was Beitar Jeruzalem zijn laatste klus als hoofdtrainer. Hij gaf in december aan te stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden.