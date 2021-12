Zaandammer Erwin Koeman stopt als trainer vanwege persoonlijke omstandigheden

Erwin Koeman is geen voetbaltrainer meer. De geboren Zaandammer is vandaag opgestapt bij Beitar Jeruzalem uit Israël. Hij heeft direct aangegeven niet meer aan de slag te gaan als hoofdtrainer.

"Ik wilde graag door, maar dat gaat niet vanwege persoonlijke omstandigheden", vertelt Koeman op de website van de club. "Ik ben verliefd geworden op deze plek en de mensen hier en wilde graag doorgaan. Maar ik moet nu stoppen. En de tijd is ook gekomen om definitief met pensioen te gaan als hoofdtrainer."

Vorig jaar onderging de zestigjarige Koeman een hartoperatie, maar het is niet bekend of dat te maken heeft met dit besluit. Hij gaat verder ook niet in op de persoonlijke omstandigheden waarom hij stopt.

Koeman, die nooit bij een Noord-Hollandse club trainde of speelde, was eerder coach van RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht en FC Eindhoven. Als bondscoach had hij Oman en Hongarije onder zijn hoede. Bij PSV, Southampton, Everton en Fenerbahçe werkte de Noord-Hollander als assistent-trainer.