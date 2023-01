Brilstand bij FC Dordrecht - Telstar: "Ik hoef helemaal geen spektakel in Dordt en kom niet voor het leuke"

Zonder de geschorste Anass Najah en Ronald Koeman jr. heeft Telstar op bezoek bij FC Dordrecht met 0-0 gelijkgespeeld. Met name in de eerste helft had Telstar het moeilijk. "Het was niet spectaculair, maar dit was ook wel een ploeg die met die drie snelle rakkers voorin meteen naar de middenlijn terugzakte" was het commentaar van Telstar-trainer Mike Snoei.

Mike Snoei na de 0-0 tegen FC Dordrecht: "Ik kom niet naar Dordrecht voor spektakel" - NH Nieuws

Al in de eerste minuut voorkwam Telstar-doelman Joey Houweling met een prachtige redding een treffer van FC Dordrecht. Houweling stond op doel omdat Ronald Koeman jr. drie wedstrijden geschorst is. In de openingsfase had de thuisploeg het betere van het spel. In de eerste helft wist Telstar aanvallend geen gevaar te stichten en was Dordrecht de betere ploeg. Tekst gaat verder onder de foto.

Delvechio Blackson - Pro Shots / Remko Kool

Ook in de tweede helft bleef Telstar aanvallend onmachtig en had Dordrecht het initiatief. Toch had Telstar-spits Glynor Plet de openingstreffer op zijn voet, maar één-op-één met de keeper schoot hij naast. Even later werd Dordrecht-aanvaller Aliou Balde gevaarlijk met een zwabberschot, maar Houweling wist de inzet te keren. Tekst loopt door onder video.

Keeper Joey Houweling: "Moeizaam en lastige omstandigheden" - NH Nieuws

Vers bloed Met een dubbele wissel probeerde trainer Mike Snoei wat vers bloed in de ploeg te brengen. Jonathan Mulder en Jay Kruiver kwamen erin voor Jayden Turfkruier en Yahya Boussakou. Even later kwamen ook David Min en Rein Smit erin voor Glynor Plet en Anwar Bensahbouh. Telstar werd wel wat gevaarlijker, maar tot doelpunten kwam het niet. Hierdoor was de brilstand een feit. "Zij hebben één grote kans gehad in het begin. Verder heb ik niet zoveel te doen gehad. Het was een moeizame wedstrijd. Het waren lastige omstandigheden. Twee ploegen die wel wilden, maar moeite hadden aan de bal", sprak Houweling na afloop. Telstar klimt met het ene punt naar de tiende plaats op de ranglijst. Dinsdag komt de ploeg van trainer Mike Snoei weer in actie. Dan komt MVV Maastricht naar Schoonenberg. Opstelling Telstar: Houweling; Turfkruier (Mulder/71), Blackson, Aktas, Apau, Boussakou (Kruiver/71); Oude Kotte, Overtoom, Bensabouh (Smit/74); Giousis, Plet (Min/74)