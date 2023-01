Telstar-trainer Mike Snoei baalt van schorsing Koeman Jr: "Niemand geblesseerd geraakt''

Na de overwinning op Jong AZ van afgelopen week is Telstar momenteel terug te vinden op tiende plaats. Toch is Snoei waakzaam voor Dordrecht. "Er komt een pittig programma aan met drie wedstrijd in zes dagen. Ook voor FC Dordrecht moeten we waken. Aliou Balde is de opvallendste speler bij hen. We hebben de jongens wat maniertjes meegegeven om hem af te stoppen. We gaan morgen zien of dat lukt."

Schorsingen

De ziekenboeg van Telstar stroomde de afgelopen weken langzaam leeg. Zo keerde David Min en Jay Kruiver terug in de selectie. Toch moet Snoei een vijftal spelers missen. Yaël Liesdek herstelt nog van een schouderoperatie. Anass Najah liep de laatste wedstrijd tegen zijn vijfde gele kaart aan en is daardoor één duel geschorst. Ook Ronald Koeman Jr. moet de wedstrijd tegen Dordrecht vanwege een schorsing laten schieten.