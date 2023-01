Schaakmeesters op het veld bij Telstar, kinderen schaken in de kantine

Tijdens de rustdag van het Tata Chess toernooi van 2023 komen een aantal schakers traditiegetrouw naar het BUKO-stadion voor een voetbalwedstrijd. In het stadion van Telstar werd woensdag niet alleen gevoetbald, in de kantine speelden zo'n 100 kinderen een simultaan-schaakwedstrijd.

Op het veld wordt de strijd niet echt gestreden maar is het voetballen meer een vorm van ontspanning voor schaakgrootmeesters Magnus Carlsen en Ding Liren. 3-3 is uiteindelijk de eindstand. Twee goals door Karlsen en één strafschop door Ding Liren.

Hans Böhm, Jop Delemarre en Sacha Valster nemen het in de kantine van Telstar op tegen ongeveer 100 kinderen uit de regio die op school of bij hun schaakclub de fijne kneepjes van de sport hebben geleerd.

Op donderdag wordt er door de professionele schakers een uitstapje gemaakt. Dan spelen zij niet in de Moriaan in Wijk aan Zee maar in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.