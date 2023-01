Nooit meer spieken: blijvende controle schakers Wijk aan Zee

Om vals spel te voorkomen, heeft Tata Steel Chess voorafgaand aan het 85ste toernooi enkele maatregelen afgekondigd. Behalve dat de schakers bij binnenkomst worden gescand op zendertjes, waarmee ze signalen kunnen doorkrijgen van een secondant, zullen de zetten op het bord met een kwartier vertraging op het internet verschijnen.

Er is ook een speciale scheidsrechter aangesteld die alles in de gaten houdt en het publiek mag geen foto's meer maken. Van den Berg: "In de wielrennerij heb je al jarenlang de doping als probleem en in andere bewegende sporten ook. Wij hebben híer mee te maken."

Tekst gaat verder onder de uitspraken van toernooi-directeur Van den Berg over het probleem van vals spel in het schaken.