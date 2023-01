Schaatskoningin Irene Schouten doopt tulp op Museumplein

Schaatser Irene Schouten uit Hoogkarspel had vandaag de eervolle taak om een tulp te dopen tijdens de Nationale Tulpendag op het Museumplein in Amsterdam.

De lichtroze tulp is niet vernoemd naar de drievoudig Olympisch kampioen, maar heeft de naam 'Dutch Pearl' gekregen. Een verwijzing naar het iconische schilderij ‘Het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer.

Naast het dopen van de tulp, opende ze de gratis pluktuin met 200.000 tulpen. "Ze is geboren tussen de tulpen, want haar familie zat en zit ook in de tulpen. Ze heeft als schaatser het doorzettingsvermogen dat wij als kwekers ook moeten hebben. Als er iemand geschikt is om het feest te openen, is zij het wel", aldus Arjan Smit, voorzitter van Tulpen Promotie Nederland.

De Nationale Tulpendag is jaarlijks het officiële startsein van het internationale tulpenseizoen. Dat loopt tot eind april.

Honderden mensen kwamen vanmiddag af op de gratis pluktuin die er tot 18.00 uur staat. De organisatie waarschuwt wel dat er waarschijnlijk geen tulpen meer op te halen zijn na 17.00 uur.