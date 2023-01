De tulpenflat is in opmars: meer tulpen, minder energie

Op het Museumplein in Amsterdam wordt vandaag het jaarlijkse feestje van de Nationale Tulpendag gevierd. En energiecrisis of niet, de productie van het typische Nederlandse product gaat volop door. De opkomst van de tulpenflat draagt daar zeker aan bij én zorgt voor verlichting. "Dit geeft 40 procent meer omzet."

De tulpenflat van Arjan Smit - NH Nieuws

De paarse LED-verlichting in de kassen van Arjan Smit uit Spierdijk trekt vanaf de weg al de aandacht . "Dit is hem dan", zegt hij over zijn tulpenflat. Vijf verdiepingen vol tulpen, aangestuurd door een geautomatiseerd systeem mét lift, die de bakken tulpen naar de volgende fase van het groeiproces brengt. Smit legt uit: "De tulp begint op de onderste laag, waar hij de eerste drie dagen nog geen licht krijgt. Daarna corrigeren we dit met groeilicht. Hierdoor spreidt het blad snel, waardoor je een fantastische vochthuishouding krijgt. En daardoor krijg je weer minder uitval." Volgens Smit blijft een bos tulpen zo tot twee dagen langer staan in de vaas. "Dat is een win-win situatie." Voordelig Want niet alleen de consument is spekkoper. Vooral voor de kwekers is dit een voordelige manier van werken. Zeker met de historisch hoge energieprijzen. Smit is in het gelukkige bezit van een vast energiecontract. "Anders kostte het mij vier à vijf ton extra per jaar. En dat wordt hem niet." Tekst gaat verder onder de foto.

De tulpenflat - NH Nieuws / Michiel Baas

De aanwezigheid van een tulpenflat zorgt voor verlichting in zware tijden. Het idee is simpel: meer tulpen op dezelfde oppervlakte, die minder energie kosten. "Het is heel doeltreffend. We hoeven de gebouwen niet groter te maken en de warmte hebben we toch al in de kas. De tulp heeft al niet veel energie nodig, maar dat zal alleen nog maar minder worden. Dus de kostprijs van energie per steel gaat bij ons naar beneden." De tulpenflat heeft de toekomst, denkt Smit. Hij draait er nu voor het vierde seizoen mee. "Wij hebben hier vijf lagen staan. Dat is qua verlichting iets te ingewikkeld, maar flats van drie of vier verdiepingen ga je zeker meer terugzien de komende jaren."

Irene Schouten eregast op Museumplein: "Ze is geboren tussen de tulpen" In het kader van de Nationale Tulpendag wordt vandaag op het Museumplein een pluktuin met 200.000 tulpen aangelegd. Als voorzitter van Tulpen Promotie Nederland (TPN) ontvangt Spierdijker Arjan Smit drievoudig Olympisch kampioen Irene Schouten uit Hoogkarspel als eregast. Een West-Fries onderonsje in de hoofdstad dus. "Het thema is dit jaar 'Typical Dutch'. Dan kom je al snel uit bij Irene, Zij is geboren tussen de tulpen, want haar familie zat en zit ook in de tulpen. Ze heeft als schaatsster het doorzettingsvermogen dat wij als kwekers ook moeten hebben. Als er iemand geschikt is om het feest te openen, is zij het wel." Schouten zal niet alleen de pluktuin openen, maar ook de tulp de ‘Dutch Pearl’ dopen. Dit is een verwijzing naar het iconische schilderij ‘Het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer.