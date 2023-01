NH Sport Kort | Betsema wint in Zonnebeke, tweede zege voor wereldkampioen Carlsen in Wijk aan Zee

VOC heeft vanavond in de handbal eredivisie gewonnen van provinciegenoot SEW. In Sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord werd het 33-32 voor de thuisploeg. De formatie van Rachel de Haze stond ver in de tweede helft op een 32-25 voorsprong, maar liet de tegenstander uit Nibbixwoud nog akelig dichtbij komen. Uiteindelijk trok VOC met pijn en moeite de overwinning over de streep.

Topscorer bij VOC was Romé Steverink met zeven treffers, terwijl bij SEW Eline Veltrop elf keer doel trof. Door de overwinning blijft VOC koploper en vinden we SEW terug op plek drie.