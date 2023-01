'Boring festival' allesbehalve saai: "Dit moet een jaarlijks festival worden"

Stop dans, muziek, theater, dichters en kunst in een blender en je krijgt 'Boring festival'. In dit nieuwe, stadse festival komt het Haarlemse nachtleven en de culturele sector samen. Zo zijn er bijvoorbeeld muziekoptredens in bioscoop de Schuur en een theater-paaldansact in het Tylers Museum.

Boring festival op de Schuur - Michael van der Putten/NH Media

Op relatief een klein stuk Haarlem kunnen bezoekers vrijdag en vandaag genieten van zo'n zestig artiesten in verschillende disciplines. "We hebben een rijk aanbod aan culturele instellingen in een kleine binnenstad, daar maken we nu optimaal gebruik van", zegt Maarten Claus artistiek leider van het Boring festival. "Je loopt zo van een kunstinstallatie in de Schuur naar muziek van Pink Oculus in de Philharmonie. Dat is nog nooit zo goed gebruikt."

De aller-, allereerste bezoeker Terwijl een medewerker de biertap uitprobeert en een ander de kassa's rechtzet, stapt Else Sulema vrijdagmiddag de Vishal aan de Grote Markt binnen. Dit is het organisatorisch hart van het festival, waar je onder andere je toegangsbewijs kunt kopen. "Heel leuk dat ik de eerste ben", lacht de 66-jarige. "Ik zocht al een paar dagen naar waar ik mijn kaartje kon halen en nu heb ik hem. Heel leuk!"

"Ik heb meteen mijn schoenen uitgetrokken en ben gaan dansen" Else Sulema, eerste bezoeker Boring festival

Sulema is vooral benieuwd naar dansacts. "In de Hallen (onderdeel van het Frans Hals museum, red.) was ik afgelopen november bij Rhythm of the night. Ik heb daar toen mijn schoenen uitgetrokken en ben gaan dansen. Heerlijk." Via dat feest kwam Sulema in contact met Boring festival, maar ze weet nog niet precies wat ze ervan kan verwachten. "Ik laat me helemaal verrassen", vervolgt ze. "Maar, ik ben toch vooral geïnteresseerd in muziek en dans."

"Ik heb altijd respect voor mensen die iets nieuws willen lanceren" Else Sulema, eerste bezoeker Boring festival

Ze vindt het ontzettend leuk dat er eens iets anders wordt georganiseerd in Haarlem. "Ik heb altijd respect voor mensen die iets nieuws willen lanceren en dat met elkaar doen. Ik houd van gepassioneerde mensen, dan is het al snel goed", besluit Sulema.

Inclusie "Uitgaan, kunst en veiligheid", benoemt Claus als hij het festival in drie woorden zou moeten omschrijven. "Veiligheid klinkt een beetje saai, maar we willen ook bijdragen dat Haarlem een veiligere plek wordt voor verschillende soorten mensen." Tekst gaat door onder de foto.

Boring is actief voor iedereen - Michael van der Putten/NH Media

Volgens Claus is het Haarlemse uitgaanslevens vooral gericht op mannen en dat probeert Boring te doorbreken. "We hebben bijvoorbeeld veel queerartiesten en queer mensen in ons team. Wij vinden nu dat die groep is onder gerepresenteerd in het uitgaansleven van Haarlem. Wij doen dan ook moeite om het voor iedereen echt welkom te maken, waarbij we erg letten op sociale veiligheid." Bekijk hieronder de korte video die NH Nieuws gisteren maakte op de eerste dag van Boring festival

Boring festival - NH Nieuws